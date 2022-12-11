理想三季度单车销售平均亏逾8万人民币

卖得越多亏得越多，理想新车销售平均亏损金额大幅增加，毛利率环比、同比都下滑约10个百分点。

据第一财经报道，财报数据梳理统计显示，2021年理想的单车平均经营亏损额超过1万元（人民币，下同，约2000新元），2022年第一、第二季度单车销售平均亏损额分别为1.3万元和3.4万元。

而随着电池等中上游产品价格的大幅飙升，该公司2022年第三季度的单车销售平均亏损额已经超过8万元，出现继续大幅增加的情形。相比其他企业早早发布三季报，理想汽车发布时间在12月9日，比很多企业慢了一个月。“加速失血”的关键原因，是三季度毛利率暴跌大约10个百分点。

该公司2022年第三季度的经营亏损达21.3亿元，较2022年第二季度9.78亿元增长117.6%。以三季度交付量2.65万辆计算，当季平均卖出一辆车所产生的经营亏损是8.04万元。

数据显示，今年第三季度理想汽车研发投入再创新高，达到18亿元，同比增长103.1%。

一位专注于投资新能源汽车产业链上游的私募人士分析说，从电动车全产业链来看，目前利润集中在上游的锂矿和中游的电池制造，从上中下游的市场集中度来看，下游整车虽然定价较高，但依然难以覆盖成本上涨，整车市场竞争依然激烈，不好预计相关企业何时能够扭亏为盈。

另外，理想汽车交付量不断下滑让人担忧，公司第三季度这项数据只有2.65万辆。不过，随着新产品的交付，有投资者预期公司全年交付量可能相对乐观。

东吴证券分析师曾朵红分析，2022年前11月，理想汽车合计交付11.2万辆，随着11月理想L8正式开启交付，看好后续多款新车有望带来销量持续高增长，预计2022年全年理想汽车交付有望实现13万辆以上。