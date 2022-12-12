台驻美军事代表团下月扩编 全力推动军事交流

驻美国华盛顿的“中华民国军事代表团”明年1月起将扩编，由全民防卫动员署增派联络官，专门负责台军与美国民兵战训合作事宜，首任联络官是美威尔猛军校毕业的炮兵上校蒋伟达。

据台湾《联合报》报道，台湾国防部星期天（12月11日）说，台驻美军事代表团与美方合作交流为常态性工作。凡有利于提升后备动员国际交流能量事宜，国防部乐观其成。

美方建议将台湾加入类似国民警卫队的州合作伙伴计划，让台湾参与联合军事训练。据证实，这是“州伙伴专案”（State Partnership Program, SPP），与台湾合作的对象目前以夏威夷州为首选，其次则为美国西岸的华盛顿、加州、俄勒冈、阿拉斯加、明尼苏达州等。这项交流不只限于台湾全民防卫动员署所属后备部队，也须包括台湾常备部队作战议题。

事实上台湾与夏威夷州国民兵交流合作已有历史。美国夏威夷国民兵局一星准将摩西高仪（Moses Kaoiwi），11月自夏威夷国民兵局退役后，透过领英（LinkedIn）对全军发表一篇“39 Years, 10 months, and 18 days”的军旅心路历程文，内容披露他2013年任中校时，曾赴台在南投竹山消防训练中心实施激流救难专家交流的画面，显示台湾与夏威夷州国民兵很早就展开交流。

台湾国防部曾证实，此案目前已获美支持初期成立一个与美国民兵常态性交流及协调窗口，后续依交流进展规划具体方式；研拟采用先由美方赴台交流，隔年台方赴美观摩原则，汲取美方实务经验及建议。

民进党立委王定宇日前在立法院质询时，关切台美双方就此案签署备忘录（MOU）后，是否确定双方包括联合演训等合作范围？台湾国防部长邱国正回应说，这项交流涵盖面很广，训练要经一番讨论，现在可拟定未来发展方向，如演训、训练方面，但目前暂无明确计划。

据证实，经台美合议，明年1月起，台驻美军事代表团军协组扩编上校、中校、少校联络官各一名，1月将由全动署先派遣一名上校驻美办公，目前已核定由威尔猛军校毕业的炮兵上校蒋伟达赴任，后续中、少校联络官，则可望由政战、特战部队选派适当人员赴任。美方也派遣适当层级人员驻台办事。