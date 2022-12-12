中国13日正式下线通信行程卡

中国“通信行程卡”短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、 APP等查询渠道将于本月13日零时起正式下线。

“通信行程卡”官方微信公众号于星期一（12月12日）凌晨发布的关于下线“通信行程卡”服务公告。

公告发布后，有网民在微博上感叹“有点不敢信”、“终于等到这一天”、“再见！再也不见！”，有网民表示期待“下一个该是健康码了吧”，也有人说“感谢国家三年保护”。

此前，通信行程卡从2021年1月8日起不再把包含中高风险区域的地市名称标记为红色，变更为在城市名称后括号备注包含中高风险区域，而且备注仅作为出行提示，无关联健康状况。

中国工信部官方于2022年6月29日发布通告，通信行程卡取消“星号”标记。在之前，14天内行程没有包含中高风险地区的城市，或行程卡标有“星号”的城市所有中高风险地区都调为低风险地区时，行程卡上上不再保留“星号”，被称为“摘星”。

通信大数据行程卡，又称“行程码”最初在2020年3月6日上线，目的是让中国手机用户证明自己的行程，为疫情防控、复工复产、道路通行、出入境等方面提供技术支撑。

中国信通院联合中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业，利用手机“信令数据”，通过用户手机所处的基站位置获取，并且为中国16亿手机用户提供的查询服务。用户可查询本人前14天到过的所有地市信息。