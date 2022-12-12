港媒：传深圳入境措施放宽至仅隔离五天

香港媒体报道，继成都之后，有网民称接到深圳隔离酒店通知，入境人员隔离满五天可自行离开，毋须居家隔离三天。

据香港《星岛日报》星期一（12月12日）报道，中国大陆上星期三（12月7日）公布“新十条”防疫放宽措施后，外界关注目前“5+3”（五天集中隔离+三天居家隔离）的入境防疫措施会否进一步松绑。

报道称，一些正在深圳隔离的网民在社交媒体上说，昨天（11日）下午接到酒店通知，隔离满五天后可以自行离开，纷纷庆祝喜提“5+0”。其中一名网民小叶说：“我朋友回福建的，不用再隔离了，不过是否居家还要看具体社区。”

深圳卫健委接受《星岛日报》查询时，工作人员称“5+3”维持不变，是否全国同步实施“5+0”仍待观察。

除了深圳，有大陆台商星期六（10日）透露，四川成都各隔离酒店已收到通知，入境隔离缩短至“5+0”。虽然相关消息未获官方证实，但已令望穿秋水的网民相当雀跃。

台湾《联合报》10日引述大陆台商社群“台商太太新天地”微信公众号文章称，9日晚上，成都各隔离酒店陆续收到通知，入境人员本应隔离八天“5+3”的，即日起隔离满五天即可解除隔离。

此前，原本入境人员隔离满五天，可选择继续留在酒店完成后三天隔离，若要回住所居家隔离，得闭环转运。但如今不止省去这后三天，还可以自由搭乘任何交通工具离开。

不过有台商称，在成都解除隔离后，若转往其他城市，规定就不尽相同，有回深圳的仍被要求继续遵守三天居家隔离。目前上海、北京、厦门等地的隔离酒店仍维持“5+3”隔离规定。

中国大陆近期大幅放宽防疫措施，外界关注大陆同香港之间会否加快通关步伐。目前深圳湾口岸是深港间唯一陆路出入口岸，从上星期五（9日）起，香港经该口岸由深圳入境的名额已由此前的每天1000人增至2000人。

从星期天（12月11日）起，深圳也不再对抵深人员采取疫情核查防控措施。此前深圳防疫指挥部要求，所有来深返深人员，抵深后严格落实“落地检”及“三天三检三不（三天进行三次核酸检测；不聚会、不聚餐、不前往人群密集场所）”措施。