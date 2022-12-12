捷克众议院议长据报明年3月访台

捷克媒体报道，捷克众议院议长艾达莫娃（Markéta Pekarová Adamová）将于明年3月访问台湾。

据台湾《自由时报》星期一（12月12日）报道，捷克近年与台湾关系逐渐升温，捷克参议院议长维斯特奇尔（Miloš Vystrčil）两年前访台引发国际高度关注。

捷克媒体近月陆续报道，捷克众议院议长艾达莫娃有意明年春季率团访台。艾达莫娃近日向捷克媒体表示，“应该会在明年3月底访台”。

捷克众议院去年10月完成改选，今年1月现任政府公布未来四年施政纲领，即载明将强化与台湾等印太民主伙伴的合作。近日连任参院议长的维斯特奇尔也透露，不排除再次访问台湾。

据捷克《人民报》报道，艾达莫娃透露，应该会在明年3月底访台，而且会有捷克商界人士同行，“他们对这次访问甚感兴趣”。

艾达莫娃说，他们致力维持双边长期以来所建立起的合作关系，特别是由维斯特奇尔所开启的合作。

艾达莫娃强调，捷克国会议员访问团希望能传达对台湾的明确支持，无论从外交关系层面或是从地缘政治角度来看都很重要，“因为台湾不断遭受来自中国的威胁，且威胁日益恶化”。

美国众议院议长佩洛西今年8月访台引发国际关注，艾达莫娃明年访台预料也受瞩目。38岁的艾达莫娃为执政联盟之一的TOP09党魁，2013年首次当选众议员，去年11月当上众议院议长。