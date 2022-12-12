李强：引导民营企业促进共同富裕

中共政治局常委李强在中国工商业联合会全国代表大会上说，各级工商联要努力促进民营企业高质量发展，积极引导民营企业促进共同富裕。

据新华社报道，中国工商业联合会第十三次全国代表大会星期天（12月11日）在北京开幕。李强在开幕会上代表中共中央、国务院致贺词时说，中共十九大以来，中央坚持“两个毫不动摇”，推出一系列扶持民营经济发展的改革举措，不断为民营经济发展营造良好环境，中国民营经济规模和实力大幅提升，在推动发展、增加就业、改善民生、促进创新、深化改革、扩大开放等方面发挥了不可替代的重要作用。各级工商联也作出了突出贡献。

李强说，中共二十大为实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向，各级工商联要坚持中共的领导，不断强化思想政治引领，引导民营经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者，坚持我国社会主义基本经济制度，牢牢把握“两个毫不动摇”方针，推进所属商会党建工作，参与和支持民营企业党建工作。

他还说，各级工商联要努力促进民营企业高质量发展，助力高水平科技自立自强，助力高水平对外开放；积极引导民营企业促进共同富裕，引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，助力乡村振兴，发挥民营企业在稳就业促增收中的重要作用。

李强也要求各级工商联推动全面构建亲清政商关系，营造宜商惠企的政策环境、公平透明的法治环境、公平竞争的市场环境、亲商安商的社会环境。

中共中央书记处书记石泰峰、中国副总理刘鹤、全国人大常委会副委员长沈跃跃等出席了开幕会。