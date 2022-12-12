中国台球选手梁文博等六人被禁止参与国内比赛

中国台球协会星期天（12月11日）宣布，即日起禁止包括梁文博在内等六名台球选手参加国内比赛。此前世界台球联合会对包括梁文博在内等六名中国台球选手涉嫌操控比赛结果，实施禁赛处分。

据中国台球协会11日在官网发布声明，通报对包括梁文博在内等六名台球选手的处分。

中国台球协会在声明中说，根据世台联通报以及《中国台球协会纪律准则和处罚办法》《中国台球协会职业球员委员会管理规定》，经研究决定，自2022年12月11日起，停止梁文博、李行、鲁宁、赵剑波、白朗宁和常冰玉所有国内台球比赛资格。

声明说，中国台球协会坚决反对操纵比赛、赌博等违反体育诚信和道德的行为，将依据世台联最终调查结果做出进一步处罚。

据新华社报道，世台联在伦敦时间12月9日发布声明说，禁止鲁宁、李行、赵剑波、白朗宁和常冰玉出席或参加世界斯诺克巡回赛比赛。

此前，因在英国当街殴打一名女性，梁文博被世台联禁止参加所有斯诺克比赛四个月，直至8月1日。10月27日，本准备参加英格兰公开赛资格赛的梁文博又被告知他无法参赛。世台联当时只说梁文博因涉嫌违规正接受调查。

世台联声明说，和10月27日已被禁赛的梁文博一样，上述球员涉嫌以赌球为目的操纵比赛结果，正接受调查。对他们的禁赛将持续到调查得出结论，是否有后续惩罚也将视调查结果而定。这些球员有权对禁赛进行申诉。