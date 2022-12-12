中国大陆止痛退烧药需求激增 香港多区药房再现扫货潮

香港再度掀起止痛退烧药扫货潮，个别品牌的此类药物在多个区域的药房被大量抢购，造成大部分药房缺货。

据《星岛日报》报道，随着中国大陆推出“新十条”，逐步放宽防疫规定，人们对药物需求激增，有人在香港扫货个别牌子的止痛退烧药，寄回或带回中国大陆。

报道称，香港冠病确诊人数创下近九个月新高，对此类药物需求大量增加。这两方面的药物需求增加，导致香港大部分药房缺货。

有个人护理连锁店贴出告示，一人只可限购五盒同一品牌的药物。

经《星岛日报》记者致电查询，一间药房表示已经无货，另有两间则表示只有少量存货，而“特效”配方所剩无几。

香港九药房总商会副理事长张德荣说，除了油尖旺区的药房外，全港普遍药房都出现止痛退烧药缺货，或只剩少量存货，特效药缺货最为严重。

他说，已经和批发商反映情况，但由于药厂有指定入口数量，暂时不知道何时才能补货。

针对近日中国大陆增加深圳驿站名额，人们或会用该途径带药回中国大陆的问题，张德荣指出，由于当地会限制携带入境的药物数量，相信不会因通关名额增多，而加剧药物缺货的情况。

他也指出，市面上有不同牌子的止痛药，呼吁市民可以选择其他牌子，无须抢购同一牌子。

香港医务卫生局局长卢宠茂回应香港是否再出现止痛退烧药抢购潮时说，当局会确保药物供应，特别是公营医疗系统，医管局会确保有足够储存量应付需求。

卢宠茂呼吁市民无须存放太多药物，也不必过度反应购买药物。