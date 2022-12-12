台财长称输陆受阻酒品金额料达10亿新台币

中国大陆以注册讯息不完整为由，禁止部分台湾酒品输入，台湾多名立委关切对台出口影响，财政部长苏建荣称，台湾一年出口大陆酒类产品大概37亿新台币（下同，1.63亿新元），目前受影响出口金额大概在10亿新台币以内。

据台湾《自由时报》星期一（12月12日）报道，中国大陆今年1月起要求输陆食品（含酒品）须向大陆海关总署申请注册完成才可进口，且今年3月起变更注册方式。

根据台湾财政部资料，目前酒品输陆业者共34家，完成注册取得编号22家，另15家已补件及12家新申请注册，15家补件业者中有八家没有通过，包括金门酒厂、金车、台湾烟酒、台虎精酿、舜堂莱嘉、传奇酒业、緻品酒业及云山酒厂。

台湾立法院财政委员会星期一（12日）审查预算，国民党立委林德福质询，中国大陆禁止多项产品输入，政府有无因应对策？

苏建荣说，财政部主管的酒类产品部分，积极辅导厂商依中国大陆要求填写资料，但每次回来都要求补件，但都没有说明原因，大陆要不要禁不可预测，但台湾跟大陆都是WTO（世贸组织）会员，应按WTO规范进行协商，不能以非关税的贸易障碍来阻碍，这已经违反WTO规范。

民进党立委吴秉叡则说，跟流氓订契约只是规范自己而已，所以一直说要分散风险，鸡蛋不要放在同一个篮子里。苏建荣回应，“这是正确方向”，大陆突然要求补件，怎么改也不说，酒类一直补件，最后就是禁止进口。

苏建荣强调，台湾与中国大陆都是WTO会员，本来就要按规则做生意，但有些厂商要去大陆投资，被要求技术移转，这样技术就被他们学去了。