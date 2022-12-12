港议员：香港法律服务市场应由本地律师所控制

香港法律界立法会议员林新强认为，香港法律服务市场一定是要由本地律师所控制，并称外国律师所在香港壮大是港府失责所致。

中国全国政协副主席梁振英星期天（12月11日）在脸书发文，指香港培养不少有水平的本地律师，但有规模和有实力的律师所大多数是英美律师事务所，本地律师受聘于英美律所，鲜有话事权，是殖民主义的一种体现。

梁振英以香港老牌的孖士打律师行为例，该行合伙人和高级律师大多数是本地人，但在被收购之后已被英美操控，去年10月该行中途退出，拒绝继续代表香港大学的“国殇之柱”事件。

他说，香港不能过度依赖西方国家在香港的律师事务所，“我们中国人律师和律师事务所都要争气，香港的中资机构、所有政府和半官方机构、以及其他中国客户更要配合，要大力和积极支持香港本地律师事务所的发展”。

梁振英强调，法律服务是另一类芯片，现代化国家要有自己的、独立自主的法律服务业。

据网媒“香港01”星期一（12月12日）报道，香港法律界立法会议员林新强回应梁振英脸书贴文时说，香港本土律师因历史原因而被窒碍了正常发展，业务范围只在中低档次层面的技术。回归后港府继续其积极不干预政策，更任由英美所继续扩张，尤其在金融方面的法律业务，近几年的上市融资法律服务几乎全被外资律所垄断。

林新强称，在11月30日的立法会口头质询时，曾要求政府在采购专业服务方面多采纳本地专业，但当时港府理直气壮地称因为有国际性服务采购协议，所以做不到。

林新强指出，全球有哪个国家不保护法律行业？因法律行业是维护国家主权、安全和发展利益至为重要，故任由英美律所在港壮大和发展，并包办重要和重大法律业务，显得香港政府实在愚钝和失责。

他还说，那些美资律所受政治压力，在代表客户途中单方面停止代表，如没有得到客户的同意或有规定的合理理由而退出代表客户是匪夷所思。相信律师会要在这方面展开调查。不然这会影响香港律师专业形象和有违公众利益。

他强调，律师是维护社会稳定繁荣的一个重要行业，绝对不可以被外国律所所垄断或占有法律服务市场显著分额。尤其是现在的地缘政治变化莫测，香港法律服务市场一定是要由本地律师所控制。