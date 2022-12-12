台行政院协调四大院禁用抖音 违者按规定惩处

中国大陆短影音平台抖音或TikTok（海外版）近来成为台湾资安舆论焦点，数位发展部先前已限制公部门资通设备及所属场域下载使用，台湾行政院表明，将协调四大院禁用抖音，违规公务员将按规定惩处。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，民进党立委罗美玲星期一（12月12日）上午在内政委员会质询时指出，数位发展部于12月5日起禁止公部门使用抖音后，实际上只有行政院及其所属部会适用此规定，其他四大院仍可使用抖音，且目前虽然公部门电脑已禁用抖音，公务手机却没有禁止使用的软体，仅能透过一年两次的查核审查。

台行政院政务委员兼发言人罗秉成坦承，禁止范围包含公务手机，做法上单用禁止可能效果不够，所以要有一些更好的方法，比如说在公共区域的网络范围内，做一些技术上的处理，让公务员没办法接触，这是他们后续专案小组会去讨论的，至于法制面是否有机会像印度或其他国家，处理抖音等危害国安的应用程式，需要比较多讨论。

他也指出，公务人员若违法相关规定，会按照相关规定惩处。

台行政院秘书长李孟谚则回应说，除了要求行政院所属部会的公务员禁止使用这些影音平台之外，也会协调立法院、考试院等其他四大院比照行政院办理。

在接受民进党立委庄瑞雄质询时，李孟谚也强调，公部门一定要有责任感，不要受到中国大陆应用程式的影响。至于对应用程式的限制是否扩及民间，涉及人民言论自由，“我们还是要把它守护好”。