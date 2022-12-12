中国粮食产量连续八年稳定在1.3万亿斤以上

中国粮食产量再获增产丰收，连续八年稳定在1.3万亿斤（下同，6865亿公斤）。

据中新社报道，中国国家统计局星期一（12月12日）公布，2022年中国粮食总产量13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，粮食产量连续八年稳定在1.3万亿斤以上。

中国国家统计局农村司司长王贵荣说，2022年，中国夏粮和早稻产量分别为2948.1亿斤和562.5亿斤，比上年增加28.9亿斤和2.1亿斤。

他说，今年南方地区持续高温干旱，对秋粮生产带来不利影响。中央财政紧急安排农业生产和水利救灾资金，各地全力抗旱救灾，强化田间管理，特别是近年来建成的高标准农田，对农业防灾减灾发挥了重要作用。中国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤。全年粮食总产量达到13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%。

王贵荣说，具体而言，小麦、玉米产量增加，稻谷产量下降。2022年，中国谷物产量12664.9亿斤，比上年增加9.7亿斤，增长0.1%。其中，小麦产量2754.5亿斤，比上年增加15.6亿斤，增长0.6%；玉米产量5544.1亿斤，比上年增加93亿斤，增长1.7%；稻谷产量4169.9亿斤，比上年减少87亿斤，下降2.0%。

他提到，豆类增产明显，薯类产量下降。2022年，中国豆类产量470.2亿斤，比上年增加77.1亿斤，增长19.6%。其中，大豆产量405.7亿斤，比上年增加77.8亿斤，增长23.7%。薯类产量595.5亿斤，比上年减少13.2亿斤，下降2.2%。

2022年，中国31个省区市中，有23个粮食增产。其中河南上年洪涝灾害造成减产，今年恢复性增产49亿斤；新疆、内蒙古、山东、山西、吉林粮食增产均超过8亿斤。

中国国家统计局12日公布的数据还显示，2022年，中国粮食播种面积17.75亿亩，比上年增加1051.9万亩，增长0.6%；粮食作物单产386.8公斤/亩，每亩产量比上年减少0.2公斤，下降0.1%。