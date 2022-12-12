中国11月消费者信心指数降至接近2020年低点

调查显示，中国消费者信心11月份回落至2020年初的低点，凸显出中国取消动态清零防疫措施时所面临的经济压力。

彭博社报道，根据美国公司Morning Consult的调查，上个月消费者对当前和未来财务状况的看法，几乎与2020年初冠病疫情暴发时一样悲观。

面对疫情的不断爆发和房地产市场滑坡，中国今年的信心指数一直呈下降趋势。随着冠病感染病例激增，多地采取封控措施，10月份略有好转的消费者信心指数在11月份再次下降。

根据Morning Consult，中国人对冠病病毒的威胁认知在今年也大幅上升。11月份将冠病病毒视作中国所面临重大威胁的受访者比例，从1月份的51.7%上升至近70%。

这些数据突出表明，在决策者决定开始放松动态清零防疫政策之际，中国经济面临着巨大压力。

从2020年底到2021年，在动态清零政策成功将冠病病例维持在低位而大多数人没有遭受严格限制的情况下，消费者信心一直在改善。

但今年以来，这项政策承受了越来越大的压力，更具传染性的奥密克戎变种毒株变得更加难以消除，即使采取了更严厉的限制措施也是如此，而防控措施的收紧遭到了民众越来越强烈的反对。

Morning Consult的分析师惠勒说，今年信心的显著下降表明，“防疫封控和房地产市场下滑动摇了消费者信心”。

他补充说：“结束动态清零政策最终会促进经济增长，但短期内将给中国和世界经济带来重大风险。”

Morning Consult每月会询问大约1000名中国成年人，了解他们进行大宗采购的意愿，以及他们对个人财务状况和中国总体体经济状况的评估。得分高于100代表正面回应更多，低于100表明负面回应更多。