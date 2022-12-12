融创中国提出美元债务重组计划

融创中国提出了境外债务初步重组计划，并希望明年恢复健康发展。这家中国大型房地产开发商今年早些时候发生美元债务违约。

《华尔街日报》报道，总部位于天津的融创中国上星期五（12月9日）公布了对大约110亿美元（下同，约149亿新元）境外债务中的大部分实施重组的方案，建议将其中30亿至40亿美元债务转换为股票或与股权挂钩的工具，并将其他一部分现有债务置换称2至8年期的新美元票据。

融创中国在一份监管公告中说，仍在与债权人讨论这项计划，需要后者批准，并说此计划将有助于公司降低杠杆。

中国政府目前正努力阻止陷入困境的房地产行业迅速恶化。过去一年半，受新房销售下滑和融资紧张影响，恒大、融创中国和其他20多家开发商陷入危机，导致中国购房者严重丧失信心，整个行业出现下滑。

过去几周，监管机构已采取果断行动，让国有银行提供信贷并推出其他支持政策，确保开发商在国内获得充足的债务和股权融资。自监管风向转变以来，许多中国开发商的香港上市股票和美元债券价格大幅上涨。

据报道，监管机构的最终目标是重振总体住房市场和房屋销售，这也将有利于那些已发生债务违约的开发商。

其他中国房企也在设法拿出重组方案。预计恒大也将在本月给出一份关于如何解决其海外债务问题的最新方案；一年前，这家房地产巨头的美元债券违约引发整个房地产行业的一系列流动性问题。恒大是亚洲最大的垃圾债券发行人，按面值计，该公司的国际债务约为200亿美元。恒大和融创中国都聘请了美国重组专业机构华利安作为财务顾问。

中国房产交易平台诸葛找房的数据和研究中心高级分析师陈霄说，融创中国的重组计划可能会给整个房地产行业注入信心。陈霄也说，融创中国重组的新进展为其他陷入困境的开发商提供了借鉴样本，还称融创中国的债务重组计划若获批，该公司的流动性压力会大大缓解，有助于后续经营发展。

融创中国的美元债券价格自11月中旬以来已上涨，当时中国金融监管机构发布了支持房地产行业的16条措施。据FactSet的数据，融创中国2024年4月到期美元债券最近报价为面值的17%，相比之下，在16条支持性政策出台之前，该债券价格约为面值的6%。

融创中国上星期五还发布了经审计的2021年业绩报告；之前，由于前审计机构普华永道辞任，这份年报延期发布。该公司2021年净亏损约合55亿美元，报告期内收入约合285亿美元，较上年下降14%。

该公司说，截至2021年底，负债约合1510亿美元，其中借贷约460亿美元，合同负债约490亿美元。合同负债通常涉及开发商已经预售但尚未交付的房屋。

融创中国还一直在与中国大陆的贷款人、债券投资者和其他债权人进行谈判，以对在岸债务进行重组。融创中国在2021年年报中表示，到目前为止，已有部分贷款人同意对借款进行展期。

融创中国董事长孙宏斌在一份公告中说，已加紧出售物业等资产，自2021年下半年起基本暂停拿地。该公司还称，自今年3月以来经历了销售急剧下降。最新月度合同销售数据显示，该公司合同销售额较上年同期下降约70%。

在2021年年报中，孙宏斌向股东和债权人表达“最诚挚的歉意”。去年年底，孙宏斌自掏腰包，向该公司提供了4.5亿美元无息贷款。

他还预测，2023年中国经济将进一步向好，“房地产市场也将快速恢复稳定”。他还表示，融创中国的目标是完成项目建设和交付，集团在经营上逐渐恢复稳定。

他说：“本集团将深刻反思过去发展中的不足和问题，吸取经验教训，坚决调整。”