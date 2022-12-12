中国广东省本外币合一银行结算账户试点扩围六市

中国广东省本外币合一银行结算账户体系试点范围，从星期一（12月12日）起在原来广州的基础上，新增佛山、东莞、中山、珠海、茂名、湛江六个地区。

据中新社报道，上述措施也在前期试点银行中国工商银行广东省分行、中国农业银行广东省分行、中国银行广东省分行的基础上，新增中国建设银行广东省分行、中信银行广州分行、广发银行等三家试点银行，银行网点也由原来的87家拓展到2355家。

据报道，本外币合一银行结算账户体系试点业务所确立的账户服务模式，囊括了人民币银行结算账户、外汇账户、跨境人民币账户、自由贸易账户（FT）、境外机构账户（NRA）等所有银行账户种类，支持存款人通过开立本外币合一银行结算账户对多币种资金进行收付结算和集中统一管理，提升了客户办理本外币账户的便利度。

统计数据显示，自2021年7月26日启动试点以来，广州三家试点银行开立单位、个人本外币合一银行结算账户分别达4.3万户、92.9万户。其中，中国工商银行广东省分行试点以来，截至目前已累计开立本外币合一单位账户超1.9万户。

中国人民银行广州分行相关负责人说，此次本外币合一银行结算账户试点再扩围将有效满足大湾区内更多市场主体多样化的服务需求。下一步，将持续加大金融支付服务改革创新力度，建立健全与粤港澳大湾区发展相适应的本外币合一银行账户体系，更好地满足实体经济的多元化支付服务需求。