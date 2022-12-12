消息：中国监管机构和国有银行担心疫情反弹分散员工办公地点

知情人士透露，因应中国松绑防疫措施可能引发疫情反弹，中国监管机构和国有银行安排雇员分散不同地点办公。

中国过去三年坚守“动态清零”政策，近期大幅放宽防疫措施，允许无症状和轻症患者可居家隔离，但上述安排显示，北京防疫措施的松绑，带来焦虑和不安，恐将阻碍中国的复常进程。

路透社上星期五（12月9日）引述两名知情人士报道，中国证监会本周开始，对部分员工采取闭环管理安排，具体行动包括每个部门只允许让两名员工在总部工作及起居，同时要求部分员工准备在指定地点办公及起居一段时日，其他员工则可在家办公。

知情人士称，中国银保监会本周也向驻京员工发出指示，并计划从下周起执行分批工作制。

另一名知情人士称，中国发改委通知员工，将把他们分成两批，隔周轮流到办公室工作。

中国证监会、中国银保监会和中国发改委均未立即回应路透社的置评请求。

北京一直严守“动态清零”政策，在京的中国政府部门和银行今年也在正常人力分配下运作，员工基本上非必要不离京。

知情人士称，中国四大国有银行中，中国银行已向员工发布通知，将把在京人员分成三批，隔周轮流到办公室上班。不过，中国银行尚未确定何时开始执行轮流上班制。

中国银行拒绝对上述安排置评。

另两名知情人士称，中国其他国有银行也做出相同安排，将员工分批轮流上班，同时确保北京总部员工人数最多介于10%至20%。