北京发布复工复产新指引：不设到岗率上限

北京市经济和信息化局星期一（12月12日）就近期疫情防控和复工复产工作发布新指引，要求企业工厂不为到岗率设置上限。

据中国央视新闻报道，为落实《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》以及“京10条”优化疫情防控措施，结合疫情形势变化以及工业和软件信息服务业特点，北京市经济和信息化局发布北京市工业和软件信息服务业企业疫情防控和复工复产指引（第十三版）（以下简称“指引”），就做好近期疫情防控和复工复产工作提示如下，供企业参照执行。

指引要求企业建立从企业、园区管理层到车间班组、一线职工的疫情防控全员责任体系，细化全环节、全流程疫情防控台账。加强对关键岗位、关键工序员工的生活、防疫和轮岗备岗保障，完善第三方外包人员管理。

根据指引，企业员工在岗期间做好个人防护，科学佩戴口罩并及时更换，重点人群佩戴N95或KN95口罩。提倡勤洗手、常通风、不聚集、一米线等健康行为。

指引称，员工在厂区或单位内减少不必要的交流，实行网格化管理，做到人员少流动、不聚集、不串岗。重要岗位设置AB角，采取分班制，确保A角涉疫无法到岗时B角可迅速补位。

指引也要求企业加强对食堂、宿舍、卫生间、电梯间等重点区域和电梯按钮、门把手等高频接触物体表面的清洁消毒。确保有效通风换气，加强办公室、车间、食堂和卫生间等重点场所通风换气。错峰就餐，有条件的可采取分送到各自工位形式就餐。在办公室、食堂和卫生间等场所配备足够的洗手液，有条件时可配备速干手消毒剂或感应式手消毒设备。加强垃圾分类收集、及时清运，并做好垃圾盛装容器的清洁消毒。改善工作人员宿舍或临时居所的居住环境和卫生设施。

指引说，企业要坚持应接尽接原则，对第三方服务人员和实习生等人员也应统一纳入疫苗接种范围。积极倡导并推动本单位退休人员接种疫苗，提高60至79岁人群接种率、加快提升80岁以上人群接种率。

根据指引，企业在优化核酸检测查验措施基础上，按照“愿检尽检”原则，进入工业和信息化领域复工复产场所不要求提供核酸检测阴性证明。企业可根据需要，开展抗原检测。

为保障企业工厂正常运转，指引要求企业按照应复尽复、愿复必复、愿到尽到原则，各区政府或主管部门不应设置复工复产审批，不应设置到岗率上限。单位、企业发生疫情时，因地制宜快速隔离或配合做好转运工作，对涉疫环境进行消毒，不得随意停工、停产。企业应加强对涉疫员工的身心健康关怀。