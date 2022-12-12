蔡英文：境外认知作战恐伤害民主

台湾总统蔡英文说，执政的民进党一直坚守“资安就是国安”的重要信念，境外势力经常透过散布错假讯息进行认知作战，可能对民主体制造成重大危害。

据台湾总统府官网消息，蔡英文星期一（12月12日）上午在总统府接见“数位部资安署‘111年资安技能金盾奖’获奖团队”致词时，作出以上表述。

她说，今年是数位发展部正式成立后，交由资安署办理的第一次竞赛，题目加入了更多智慧居家资安议题，“这也提醒我们，资安要在日常生活当中就开始实践”。

蔡英文强调，“资安就是国安”一直是整个执政团队的重要信念。随着各类新兴技术快速发展，网络系统及资讯安全受到的威胁越来越多，攻击也越来越频繁。此外，境外势力也常透过错假讯息的散布，试图混淆民众视听，进行认知作战。

她认为，不论是资讯系统的攻击以及假讯息的散布，都有可能对民主体制造成重大危害。“所以我们一方面希望提升全民对错假讯息的辨识能力，另一方面也持续强化国家层级的资讯安全”。

蔡英文说明，2018年，台湾通过《资通安全管理法》，要求政府机关及关键基础设施率先导入资安防护。今年8月，数位发展部正式成立，目前资安议题由数位部来主导及统合，强化“国家”资通安全能力。资通安全署会肩负统合管理，执行资安防护与演练，以及培训资安人力的重要任务。

她说，在产业方面，台湾也会持续落实对资安及智慧财产权的保护，与更多国际盟友一起打造更具有韧性，也更安全的供应链。

蔡英文说，相信今天（12日）所有获奖者未来都会是带动资安领域发展的重要人才。她期待与大家共同努力，一起提升资安防御及应变的能力，进一步强化台湾整体的韧性。