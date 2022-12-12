中国医疗机构可在线开具治疗冠病症状处方

中国国务院发布通知，允许包括互联网医院在内的医疗机构通过互联网诊疗平台，为出现冠病相关症状的患者在线开具处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。

据中国国家卫健委网站消息，国务院应对疫情联防联控机制医疗救治组星期一（12月11日）发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》。

通知称，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版冠病诊疗方案要求，为出现相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。

通知提醒，医疗机构在开展互联网诊疗服务过程中，若发现患者病情出现变化或存在其他不适宜在线诊疗服务的，医师应引导患者到实体医疗机构就诊。

通知也鼓励医疗机构提供24小时网上咨询服务，为儿童、孕产妇、老年人、透析患者和合并基础疾病的患者提供就医及心理咨询、用药指导等服务，同时积极开展分时段精准预约，缩短患者到院后等待时间。

通知提醒县级及以上地方卫生健康行政部门加强对互联网诊疗服务的监管，医疗机构落实互联网诊疗服务的医疗质量安全责任，确保线上线下医疗质量安全同质化。