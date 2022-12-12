张文宏团队：争取让脆弱人群第一波流行高峰免于感染

中国传染病专家说，在第一波疫情流行高峰来临之际，要保护脆弱人群尤其是60岁以上老年人，争取让他们不受感染。

中国国家传染病医学中心复旦大学附属华山医院教授张文宏团队星期一（12月12日）在“华山感染”微信公众号发文称，中国将在接下来的一段时间内面对一波流行高峰。

结合海外一些国家和地区的经验，奥密克戎株的第一波疫情流行高峰感染人数较多，后期第二波、第三波的疫情反弹，将显著弱于第一波疫情高峰。

关于应对第一次高峰的方式，团队认为，需最大程度减少在第一波疫情高峰中的老年感染者数量。保护老年患者，将是应对第一波疫情流行高峰的重中之重。

团队说，若能延缓老年群体的整体感染时间曲线，即使仅延后一至两个月，整个社会的疫苗免疫屏障会更加坚固，医疗资源也会更充足，护理院的老年群体确诊后的救治资源也会更加丰富。

文章称，疫苗接种可以显著降低老年人新冠感染后的重症率，降低幅度高达76%-98%。

对于目前尚未接种疫苗的老年人，团队说，只要符合接种条件，在第一波疫情高峰期来临前尽快接种。与老人同住者也应当接种疫苗和加强针，自觉减少非必要外出和聚集。

另外，基于目前较多人群的最近一次疫苗接种已经超过半年甚至一年，抗体水平有所下降，团队也建议，加强针接种以及异源接种等优化接种策略要不断改进，以更好保护脆弱人群。

团队也说，老年人一旦感染，需要家庭密切的监测，必要时及时就诊。

用药方面，团队提醒，80岁以上的高龄老人服用解热镇痛药应当慎重，尤其是大量服用容易造成肝肾功能损害，服药后大量出汗也可能导致低血压休克。