颜值高不易感染？中国专家：没科学依据但有道理

对于“颜值高的人不容易感染冠病”等网络传言，有中国专家称，这种说法没有准确科学依据，但有一定道理，“颜值高”显示健康状态好，通常自信心也较高，而自信心能提高抵抗力。

据封面新闻星期一（12月12日）报道，一项“颜值高的人更不容易感染冠病”的研究报告最近在朋友圈里被大规模转发，也有人称“多运动能够预防冠病”。

对此，四川省第二中医医院呼吸与危重症医学科主任、四川省冠病医疗救治专家组成员余德海认为，这些说法虽然没有准确的科学依据，但有一定的道理。

余德海解释，“颜值高”显示一个人的状态比较好、自信心比较高、或有平时运动的习惯。他称，好生活习惯和饮食习惯会增强身体状态、提高自信，因此提高抵抗力，减低病毒感染的几率、感染后的症状也不容易出现重型及危重型。

对于如何降低病毒感染的几率，余德海建议，民众在日常生活中多运动，运用传统保健强身方法，增强身体状态，提高抵抗力。

另外，抗原自测盒目前在中国供不应求，对于抗原检测对普通人而言是否有意义，余德海说，抗原检测由于有可能出现“假阳性”的现象、不能区分病毒变体、不能反映症状的严重性等原因，对大部分人的意义不大。

不过，他提到抗原检测可减少感染扩散，建议感染者检测结果呈阳性后，居家隔离治疗，根据临床表现来做对症处理，减少病毒的传播。重型、危重型，有肺炎、有缺氧及呼吸困难等更重的患者需要入院做进一步全面诊。