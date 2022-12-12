蓝委等人赴陆洽谈小三通 苏贞昌指不得以个人立场妨碍“举国”防疫

针对金门高粱酒被中国大陆暂停输入和小三通复航问题，国民党籍金门立委陈玉珍、金门县长当选人陈福海和连江县长当选人王忠铭星期一（12月12日）率团赴大陆福建厦门，与有关部门人员沟通。对此，台湾行政院长苏贞昌认为，不应以个人立场妨碍“举国”防疫。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，陈玉珍说，金门经济在小三通迟迟无法复航的情况下，又遇到金门高粱酒销往大陆的市场受阻，恐对金门整体经济及财政税收有重大影响。她在思考后决定赴大陆与相关涉台部门联络开会协商。

陈玉珍说，人助不如自助，问题还是要去面对，与其干瞪眼不如直接行动，因此她决定亲自走一趟当面了解问题所在，带回来与台湾各部会做进一步的后续协调处理，透过两岸多多沟通，期望能减少误解发生，让攸关金门经济发展的小三通复航及金酒销陆问题，都能有好的结果。

台湾行政院长苏贞昌星期一赴2022国际技能竞赛代表团颁奖典礼被问及此事时称，任何人不应该以自己立场就妨害“举国”一致的防疫作为，希望大家都能以台湾民众的健康为重，以社会的安定为念，并直言中国大陆本来就希望台湾乱，希望“举国”一致团结对外。

他说，如果此时打开边境，影响这三年来的防疫成果、对台湾民众的健康也无法交代。

苏贞昌指出，防疫必须全台一致，尤其面对中国大陆疫情再起，现在连大陆人都拼命抢药，在做各方面非常恐慌的应对，此时此刻如何守好台湾民众的健康是最要紧的。

对于上述情况，台湾总统府发言人张惇涵星期一回应称，诚如总统蔡英文在今年双十节所提及，期待在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间健康有序的交流。关于小三通部分，仍须依据最新疫情发展及整体情势评估，目前尚未定案。