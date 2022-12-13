英国警方逮捕被美国通缉的中国房地产大亨张力

中国房地产巨头、富力集团联合创始人张力因被控在加利福尼亚州为获得合同而提供回扣遭美国政府通缉，他于11月30日被伦敦警方逮捕。

据彭博社报道，张力目前面临引渡程序。检控官称，被告正对引渡提出了抗辩。

法官星期一在威斯敏斯特裁判法院批准张力以1500万英镑（约2491万新元）取保候审，创下了英国法院有史以来最高的联合保释金纪录。他将在伦敦某高层建筑43楼的一公寓中全天候软禁，并接受保安和闭路电视监控。

法庭文件显示，现年69岁的张力被指控“向共谋者提供回扣和资金，以获得建设项目的适当许可”。

富力通过一家美国境内子公司在美开展业务。文件还指，该附属公司的项目包括旧金山一个大型住宅和商业综合体。

张力的律师在庭外拒绝置评。为他提供了1000万英镑保释金的香港上市公司富力地产在集团官方微信公众号上发表声明，称张力“因在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住宿而被指控涉嫌行贿”，并表示公司方面拟针对此“错误指控”采取行动。

张力将被安置在一个拥有五个卧室的公寓里，并由两班前军情人员轮班看守。法庭被告知，该安保项目每月将耗资约20万英镑。张力其间将无法使用任何连网设备。

安保主管对法庭称，如此安排是为了尽可能地复制对羁押候审者的看管标准。

张力与曾是交易员的香港人李思廉共同创立了富力集团。二人因在广州郊区买下大幅土地后转手大赚一笔而一战成名。