王毅视频会晤韩外长：美国损害包括中韩在内各国正当权益

中韩外长星期一（12月12日）举行视频会晤，中国外交部长王毅在会上说，中方愿同韩方维护国际自由贸易体系，加强在区域和全球性问题上的协调合作。他也指美国制订芯片法案等行为明显损害包括中韩在内各国正当权益。

据中国外交部官网消息，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅12日同韩国外长朴振举行视频会晤。

王毅说，不久前，中国国家主席习近平同韩国总统尹锡悦在巴厘岛成功会晤，为中韩关系下步发展明确了方向。当前国际地区形势复杂演变，中方愿同韩方一道，切实落实两国元首重要共识，推动中韩关系继往开来，行稳致远，更好造福两国和两国人民。

王毅说，今年是中韩建交30周年。中方愿同韩方坚持睦邻友好大方向，加强战略沟通，聚焦合作共赢，推动中韩关系健康稳定发展，保障产供链安全畅通，维护国际自由贸易体系，加强在区域和全球性问题上的协调合作。

王毅就美国制订所谓《芯片和科学法案》、《通胀削减法案》以及拒绝世界贸易组织（WTO）裁定美方违反世贸规则表明了立场，强调美方行径明显损害包括中韩在内各国正当权益，再次证明美国恰恰是国际规则的破坏者，而不是建设者。各国应站出来，共同抵制这种逆全球化陈旧思维和单边霸凌，共同维护和践行真正的多边主义。

朴振说，韩方积极评价两国元首不久前在巴厘岛举行的双边会晤，认为这次会晤是双方基于相互尊重与互惠开启韩中合作新时代的里程碑。韩方愿同中方共同落实好两国元首重要共识，加强高层交往沟通，深化经贸合作，促进人文交流和民间交往，推动两国关系不断向更高水平发展。

双方还就朝鲜半岛局势及共同关心的国际地区问题交换意见。

另据韩联社12日引述韩国外交部消息报道，韩国外长朴振当天下午同中共中央政治局委员兼外长王毅举行视频会晤，双方商定保持沟通，推进中国国家主席习近平访韩等事宜，保持两国元首交往和对话势头。

韩中外长当天举行历时约1小时15分钟的视频会晤，就双边关系、朝鲜半岛问题、国际地区局势等交换意见，并达成上述共识。

双方积极评价两国元首11月在二十国集团（G20）巴厘岛峰会期间举行的双边会谈，称这在两国基于相互尊重、互惠共赢的原则开启合作新时代方面具有里程碑意义。双方决定朝着两国元首为双边关系发展指明的方向，密切合作推进会谈后续工作。

双方商定除韩中两国外长互访之外，还举行两国外交安全“2+2”对话、外交部门高级别战略对话、人文交流促进委员会会议和1.5轨对话等，通过各种渠道继续加强两国高层密切交往。双方还就8月线下会谈的内容之一，即围绕两国外交部门商签关于韩中关系未来发展的共同行动计划一事尽快开展磋商达成共识。

双方就韩半岛问题交换意见。朴振对朝鲜持续发起挑衅表示担忧，并强调实现朝鲜无核化符合韩中两国的共同利益，当前两国应携手合作。王毅表示，中方愿意继续为此发挥建设性作用。朴振还呼吁中方积极支持韩方对朝路线图“大胆构想”等通过对话解决朝核问题的努力。

双方同意携手推动在加强供应链互联互通、加快自贸协定第二阶段谈判、增加往返两国的航班量、扩大人员往来及搞活文化内容产业交流等多个领域取得实质性合作成果。

此外，双方一致认为两国在经济复苏、应对气候变化等多个全球性问题方面有着广泛的共同利益，并就相关领域开展紧密沟通与合作达成共识。

这是韩中两国首脑11月会晤并就活跃韩中高层交往的必要性达成共识后，两国外长的首次会面，也是两人在今年8月青岛会谈后时隔4个多月再次会晤。双方此前曾就中方外长回访韩国形成共识，但受疫情等因素影响，王毅难以在近期访韩，因此决定12日举行视频会晤。