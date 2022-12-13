港媒：陆港最快下月初免检疫通关

香港媒体报道，中国大陆和香港最快明年1月初免检疫通关，入境人士仅需居家监察三天。

据网媒“香港01”星期二（12月13日）报道，中国大陆对冠病病毒抗疫战略大调整后，香港社会最关注莫过于何时可与内地免检疫通关。

报道引述广东省卫健委相关部门消息，香港市民期盼己久的通关已有具体时间表，最快可在明年1月上旬实行。目前提出的其中一个“吉日”是1月9日（星期一），据悉到时会采取“0+3”模式，即入境人士只须三天居家监察。

但通关能否如期实施，这段时间的疫情始终是关键因素。港府回复查询时称，仍未掌握开关的确实日期。

中国大陆调整抗疫政策之后，各地防疫措施松绑，令香港社会对与大陆恢复通关充满憧憬。上星期有网传图片流出，看到原来一直“乌灯黑火”的福田口岸再度亮灯，联检大楼内外灯火通明，更添即将通关的猜测，但当局一直未正式公布，直至13日传出可能在明年1月9日通关的消息。

中国全国人大常委谭耀宗最近也说，希望过农历新年前可以通关，让香港市民回乡。

民建联立法会议员陈恒镔星期一（12日）于脸书撰文，引述消息指“内地本月有机会先对紧急、公务和商务开关”。

他接受查询时说，暂时只知道措施很快会落实，但未知落实的确实时间和具体细节。至于何时会扩展至全面通关，他称其消息来源未提供。