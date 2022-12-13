台驻美代表萧美琴：台美有望进行第三次经济繁荣伙伴对话

台湾驻美代表萧美琴星期一（12月12日）在双橡园表示，台美经济合作和经贸谈判是近日重点，双方可望依惯例举行第三次经济繁荣伙伴对话（EPPD）。

据台湾《联合报》报道，美国即将迎接耶诞和新年假期，萧美琴说，台美双边在这段期间仍执行诸多工作，经济和各种合作为近日重点，包含经贸谈判。台美11月8日到9日在纽约举行首次会议后，期待尽速有进展，因此工作层级紧密互动，非常期待在明年可以看到更具体的成果。

萧美琴透露，EPPD照惯例也会举行，相关讯息台湾会在未来的这段期间说明。

EPPD源自美国前总统特朗普时期，首次对话在2020年11月21日举行，时任美国国务院官员主管经济成长、能源及环境事务次卿柯拉克（Keith Krach）、美国在台协会（AIT）处长郦英杰（Brent Christensen）及美国东亚与太平洋事务助卿史达伟（David Stilwell）为美方代表，和台湾行政院政务委员邓振中、经济部长王美花、科技部长吴政忠及经济部政务次长陈正祺举行对话。

拜登政府上台后，美国国务院官员持续与台湾维持这项对话，双边去年11月22日至23日举行线上会议，与会者包含美国国务院主管经济成长、能源及环境事务次卿费南德兹 (Jose Fernandez) 、台湾经济部长王美花及科技部长吴政忠。

美国总统拜登和中国大陆国家主席习近平上月在印尼巴厘岛举行实体会谈后，拜登政府资深官员访问北京，磋商美国国务卿布林肯明年初访问中国大陆事宜，均势必触及台湾安全议题。

萧美琴说，对美沟通一向密切，各界的共同目标为区域和平稳定，从拜习会到台美共同合作项目，都是以此为目标。

萧美琴说，布林肯最近有很多发言，美国也很积极与国际盟友和伙伴建构区域和平稳定的目标与路程，相信美国的立场都是一致的，期待布林肯访问中国大陆期间持续关注此事。

她说，一个和平稳定的环境，对所有的区域国家都是很重要、很关键，同时也符合中国的利益。

萧美琴说，她会持续关注军售进度，确保台湾所需能获得立即回应。至于台湾获取军购项目的速度是否受到俄乌战争影响，她说，影响因素很多，大部分的项目都照进度，美方也持续协助。