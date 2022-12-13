中国向世贸起诉美滥用出口管制限制对华芯片贸易

中国商务部称，中国已将美国对中国芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。

中国商务部星期一（12月12日）晚在官网以答记者问的形式发表声明说，中国12月12日将美国对中国芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。

商务部条法司负责人称，美国近年来不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，阻碍芯片等产品的正常国际贸易，威胁全球产业链供应链稳定，破坏国际经贸秩序，违反国际经贸规则，违背基本经济规律，损害全球和平发展利益，是“典型的贸易保护主义做法。”

他说，“希望美方放弃零和博弈思维，及时纠正错误做法，停止扰乱芯片等高科技产品贸易，维护中美正常经贸往来，维护全球芯片等重要产业链供应链稳定。”

美国在10月实施新的出口管制措施，限制中国购买与制造具军事用途的高阶晶片，以阻挠中国的科技与军事发展。此举引起中国政府反弹。

据路透社报道，美国贸易代表办公室发言人霍奇在一份声明中对此回应说，已收到中国就美国对半导体的某些行动进行磋商的请求。这些行动涉及国家安全，而世贸组织不是讨论国家安全问题的适当机构。

彭博社则报道称，中国的举动标志着世贸组织漫长的争端解决机制进入第一阶段。美国现在有60天的时间进行磋商。如果无法解决问题，北京可以要求世贸组织成立小组。

此案可能需要数年时间才能通过世贸组织累积太多案例未决的争端解决机制。即使中国胜诉，美国也可以通过向世贸组织的上诉机构提出上诉来否决上述结果。

此前，中国诉美钢铝232关税措施世贸争端案（DS544）专家组12月9日发布报告，裁定美相关措施违反世贸规则，驳回美援引世贸组织安全例外条款进行的抗辩。美国则“强烈”反对世贸组织的裁决，并拒绝取消第232关税条款。