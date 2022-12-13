台媒：传台积电在熊本增设7纳米厂

台湾媒体报道，台湾积体电路制造公司（台积电）有望在日本熊本增设7纳米厂。

据台湾《自由时报》星期二（12月13日）报道，半导体供应链近日传出，为了分散风险与贴近客户，台积电计划在日本熊本投资盖第二座厂，采用较先进的7纳米制程，时程落在2024年之后，高雄的7纳米厂恐将搁置。

台积电最早计划在高雄投资两座厂，原规划建7纳米与二28纳米两座12寸厂。消息宣布后引起高雄人欢呼，但受到市场需求降温，导致7纳米产能利用率下降，台积电于10月法说会指出将调整高雄厂7纳米建厂产能规划，28纳米厂计划不变。

台积电目前高雄28纳米厂已开始动工兴建，总裁魏哲家上月出席工研院院士授证典礼受访时说，高雄厂7纳米建厂将暂时延后，没有取消或规划变更制程。台积电星期一（12日）重申，法说会指出将调整7纳米建厂产能规划，如何调整目前还不确定。

台积电资深副总经理侯永清上周接受东京电视台访问时说，台积电不排除在熊本兴建中的工厂之外，再兴建新厂。他说，台积电希望了解熊本厂表现，再决定是否兴建第二座工厂。

台积电发言体系也指出，不排除在熊本建第二座厂可能性，但目前没有具体计划。

台积电正在熊本兴建中的第一座晶圆厂，与日本索尼（SONY）、电装株式会社（DENSO）合资，政府有补助，预定2024年底前以二十八奈米、二十二奈米、十六及十二奈米制程生产，月产能五．五万片，索尼、电装同时也是大客户。