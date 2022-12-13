中国驻菲大使：不让分歧影响绑架中菲关系全局

中国驻菲律宾大使黄溪连说，中菲要坚持妥处分歧，排除干扰因素，通过双边友好协商寻求和平解决分歧，不让分歧影响甚至绑架两国关系全局。

根据中国驻菲律宾大使馆星期一（12月12日）在官网发布的新闻稿，黄溪连12日应邀出席马尼拉雅典耀大学和暨南大学在马尼拉共同主办的中菲关系研讨会，并发表主旨演讲。

黄溪连在演讲中回顾中菲友好交往历史，强调“历史是最好的老师”，中菲友好合作始终是两国关系的主流，更是不可逆转的潮流。

他还说，今年中菲分别完成各自国内重大政治议程，两国元首通过互致贺电、通话、派特使方式奏响两国元首外交“三部曲”，为新时期中菲关系发展领航定向。

黄溪连指出，中国国家主席习近平与菲律宾总统马科斯11月在曼谷成功会晤，就打造更为强劲紧密的双边关系达成重要共识。“中方愿同菲方一道，落实好两国元首重要共识，推动两国全面战略合作关系再上新台阶。”

黄溪连还就中菲关系未来发展提出三条建议，一是做深做实农业、基建、能源、人文四大重点领域合作。中方期待菲律宾成为中国实现现代化的重要伙伴，共享中国超大市场机遇、制度性开放机遇、深化国际合作机遇。

二是推进民心相通，继续多出实招密切人文交流，夯实中菲友谊民意基础。

三是坚持妥处分歧，排除中菲关系干扰因素。把分歧放在中菲关系适当位置，通过双边友好协商寻求和平解决，不让其影响甚至绑架两国关系全局。

根据中方新闻稿，出席研讨会的菲律宾外交部部长助理英佩里亚尔说，稳定且蓬勃发展的菲中关系对菲至关重要，也是菲外交最优先方向之一。马科斯政府将继往开来，推动构建更为强劲的对华关系。