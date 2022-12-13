2023年中国地方两会1月初起陆续召开 多地强调换届纪律

中国多地公布2023年省级人代会将在1月初起陆续召开，并且强调严明换届纪律。

据中国新闻网报道，在全国多地召开的省级人大常委会会议上，各地2023年省级人代会的时间安排陆续出炉。

2023年春节为1月22日，中国不少省份将省级两会的召开日期，定于1月上中旬。

据报道，省级人代会召开时间较早的有江西省和西藏自治区，将分别在2023年1月5日和1月7日召开。

会议召开的密集期则在1月10日左右。湖南省将于1月9日召开会议；云南省为1月9日；青海省将在1月10日左右开会；上海市则在1月11日。

此外，甘肃等省份将人代会的召开时间模糊定于“中旬”举行，而湖北等省份只是确定将在1月召开人代会，并未明晰具体的时间。

多数省份并未公布政协会议召开的具体时间，按照惯例，省级政协会议往往在省级人代会前一天或天开幕。

与常规年份的省级两会相比，作为换届之年，2023年各地省级两会上的人事议题将备受关注。

在各地省级人大常委会会议建议的人代会主要议程中均明确了相关选举事项，其中包括选举本省份出席第十四届全国人民代表大会代表。

报道称，不少地区在对省级人代会的筹备部署中强调了相关会议纪律。例如，12月1日召开的河南省人大会议筹备工作会称，大会将进行换届选举，“严格执行中央八项规定及其实施细则精神，把组织纪律、保密纪律、选举纪律、廉洁纪律等不折不扣落到实处”。

湖南省人大常委会于12月5日召开的会议上也要求“严肃换届纪律、会议纪律、工作纪律，确保大会风清气正”。

目前，一些省份也就政府工作报告，开始公开征求社会公众对政府工作报告和政府工作意见建议。