德国部长级官员预计明年访台

德国联邦教育及研究部部长史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）预计明年访问台湾，如果成行，将是26年来首位访台的德国部长级官员。

据台湾中央社报道，德国民间最大友台组织“德台协会”星期二（12月13日）举办座谈会，邀请台湾监察院院长陈菊、德国官方智库“学术暨政治基金会”亚洲问题专家瓦克尔（Gudrun Wacker）、10月曾访台的执政党自民党（FDP）议员海特（Peter Heidt）等人，讨论台湾民主经验和局势。

海特在会上证实，德国联邦教育及研究部部长史塔克－瓦特辛格明年将正式访问台湾，“德国确实想拓展对台关系，这是重要的一步”。

中央社的报道称，去年底德国新政府上台后，对台立场明显转为友善，称台湾为“价值伙伴”和重要的经济伙伴。最近德国外交部亚太司司长司佩兰（Petra Sigmund）和经济部次长布兰特纳（Franziska Brantner）也低调访台，反映德台关系渐趋热络。

自从时任经济部长的芮克斯洛特（Günter Rexrodt）1997年访台后，德国就再也没有部长访问台湾，明年史塔克－瓦特辛格如果成行，将是26年来首位访台的德国部长级官员。