电解质水中国电商平台卖断货 搜索指数陡增2711%

继布洛芬、连花清瘟、冠病抗原检测试剂、N95口罩、黄桃罐头等物品后，电解质水在中国也出现销售火热的现象，甚至卖断货。

据每日经济新闻报道，百度指数显示，12月5日至12月11日，电解质水的搜索指数整体同比陡增2711%。

报道称，目前在淘宝、京东等电商平台上的宝矿力水特、外星人、元气森林、农夫山泉等旗舰店搜索“电解质水”，大部分商品均显示“采购中”“无货”“补货中”，仅少量还有现货，电解质饮料冲剂粉末也“爆单”。

自本月4日以来，“电解质水”的搜索量在一些搜索平台及社交平台上狂飙。百度搜索指数显示，该词条搜索指数从往常的几百暴增50倍，截至12月12日，仍处于30万的高位热搜。

有网民在社交媒体上发帖说，“前阵子抢菜，现在不光抢药，还抢电解质水、柠檬、梨子”“打开外卖软件，热搜第一名粥，第二名黄桃罐头，第三名电解质水”。还有网民表示，退烧药、电解质水、黄桃罐头都准备好了，现在就等生病了。

据澎湃新闻星期二（12月13日）消息，元气森林说，旗下外星人电解质水从12月10号开始出现断货，将动员全公司的力量保供，承诺不加价。

据元气森林统计，外星人电解质水在电商平台的单周销量环比提升1327%，到家平台单周销量环比提升1000%。12月7日至12月8日，到家平台的外星人电解质水销售额暴涨2000%。

元气森林表示，为了保供，公司投入了两倍的产线和人力，在保证产品品质的基础上优化加速生产流程。

此前，中国家卫健委发布的冠病诊疗方案（试行四版、第六版，第八版）和中国疾控中心发布的《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防指南：膳食营养临时指南》中，有都提到“注意水、电解质平衡”或“适量补充含一定量电解质的饮用水”。

报道称，电解质指的是体液中的无机盐、蛋白质等以离子形态存在的物质，主要包括钾离子、钠离子、氯离子、钙离子、镁离子等。水和电解质是维持生命基本物质的组成部分，是维持人体生命，各脏器生理功能所必需的条件。人发烧时会使体内水分大量流失，带走钠、钾等电解质成分。这时补充足够的电解质，在一定程度上帮助缓解感冒症状。