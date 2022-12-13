黎智英涉违国安法案展延至明年9月开审

香港壹传媒创办人黎智英涉嫌违反《香港国安法》案件原定星期二（12月13日）开审，律政司向法院申请押后至明年1月，以等待中国全国人大常委会释法，辩方认为应重新排期，法官最终决定将案件押后至明年9月25日开审。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》等报道，黎智英被指勾结外国势力，违反《香港国安法》案件原定12月1日开审。香港律政司就黎智英聘用英国御用大律师欧文（Tim Owen），上诉至终院不果，特首李家超即宣布会要求人大释法，但释法事宜仍未列入本月底的人大议程。

上述案件星期二（13日）在香港高等法院聆讯，控方要求案件押后至明年1月3日再讯，辩方却认为应重新排期，并透露英国御用大律师欧文已离港，法官最后把案押后至明年9月25日审讯，明年5月2日处理辩方的永久终止聆讯申请。

黎智英和《苹果日报》有限公司、《苹果日报》印刷有限公司及《苹果日报》互联网有限公司，被控在2019年4月1日至2021年6月24日，串谋刊印、发布、邀约发售、分发、展示或复制煽动刊物，以及请求外国或境外机构、组织、人员实施制裁、封锁香港特区或中国大陆。

他们面对串谋勾结外国或境外势力危害国家安全，以及串谋刊印、发布、邀约发售、分发、展示或复制煽动刊物等罪，但均不认罪。与他们同案的香港《苹果日报》六名前高层11月22日在高院承认上述罪名。