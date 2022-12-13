反年改团立院外滋扰案 国民党立委吴斯怀获判无罪

国民党不分区立委吴斯怀四年前与反年改团体“八百壮士”号召群众到立法院前抗议，与警方发生冲突。吴斯怀被检方起诉煽惑他人犯罪等罪名，台北地方法院判决他无罪，全案上诉后，台湾高等法院星期二（12月13日）仍判决吴斯怀无罪。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网等报道，此案源于2018年4月25日，台湾立法院召开军改公听会，退役将领吴斯怀与反年改团体“八百壮士”在立院前集会陈情抗议，警方部署拒马防范。

台北地检署调查，当时场面混乱，吴斯怀与与抗争群众，拆除立院大铁门前的铁拒马，企图攻进立院，警方以人墙护住大门，警民爆发激烈冲突，造成多人受伤。

台北地检署查后，依煽惑他人犯罪、妨害公务、伤害等罪，起诉吴斯怀等13人。

台北地方法院认定，吴斯怀虽有指挥群众如何前进、阻挡警方，但未明确煽动蛊惑民众违法或命令，也未要求民众破坏拒马、大门或攻击员警，还要求大家“不要动、不要伤害警察”；而且在吴斯怀说“拉绳子、前进立法院”之前，群众就已拉绳破坏立院大门和拒马，并非受吴斯怀煽惑才行动。另外，吴斯怀的言论是在表达反年改诉求，没有煽惑犯意，应受言论自由保障，判吴斯怀无罪。

检方不服，上诉高院。高院维持一审见解，认定吴斯怀的言论是在表达反年改诉求，没有煽惑犯意，应受言论自由保障，判吴斯怀无罪定谳。