中国西藏自治区首府拉萨市市长职务调整，援藏官员王强任拉萨市代市长。

微信公众号“拉萨发布”星期一（12月12日）发布消息称，拉萨代市长王强当天在拉萨市第十二届人民代表大会第三次会议上代表市人民政府向大会作政府工作报告。

据澎湃新闻报道，这是王强首次以拉萨市代市长身份公开亮相。

公开资料显示，王强生于1967年10月，曾任北京市朝阳区委区政府研究室副主任，北京市朝阳区委办公室调研员、副主任，北京市朝阳区劲松街道工委书记，北京市委研究室副主任、市委改革办副主任（兼），2016年6月任北京市发展和改革委员会党组成员、副主任。

王强2019年作为北京市第九批援藏干部人才领队来到拉萨，后出任拉萨市委副书记、常务副市长（正地级）。

此次出任拉萨市代市长前，王强担任拉萨市委副书记、市政府党组副书记、常务副市长（正地级）、市委党校校长、北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部党委书记、指挥等职。

拉萨市政府官网显示，王强工作分工包括负责北京市对口援藏工作，负责旅游发展、文化产业、道路交通管理委员会方面工作，分管市文化局、旅游发展局、文物局，联系市文学艺术界联合会等。

此前，拉萨市市长一职由果果担任。

果果出生于1967年10月，2016年起担任拉萨市委副书记、市政府党组书记、代市长，2017年起担市长。