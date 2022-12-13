港保安局长：谷歌拒绝将正确国歌置顶决定令人匪夷所思

香港运动员于海外作赛接连发生主办单位播错国歌，港府早前要求谷歌在用户搜寻国歌时，将《义勇军进行曲》置顶，但谷歌称搜寻结果按演算法得出，无法自行决定，香港保安局长邓炳强星期一（12月12日）对此回应称，谷歌的决定令人匪夷所思。

综合《明报》《星岛日报》等报道，邓炳强12日出席扑灭罪行委员会会议后，被问到谷歌以及其他搜寻器是否按保安局要求将正确国歌置顶。他称谷歌拒绝要求，引述对方“推搪回应”指搜寻结果由演算法控制，无法自行决定。

邓炳强认为有关说法难以接受，称“众所周知，只要向谷歌付钱卖广告，就可以将你想别人看到的信息放在相对高的位置”。他反问谷歌：“是否欠香港市民一个交代？”

邓炳强说，香港国歌只有《义勇军进行曲》一首，搜寻结果显示了与2019年“黑暴”有关歌曲《愿荣光归香港》，此事件令人非常遗憾，也“伤害了香港市民的感情”。

他提到早前欧盟法院裁定谷歌必须将明显不准确的搜寻结果删除，谷歌表明会遵守指示，却拒绝港府要求，质疑其“双重标准”，并强调港府会用一切方法更正。

邓炳强说，警方正因应国际体育赛事主办单位播错国歌事件进行调查，现阶段无任何证据证明有香港运动员或职员涉事。

香港特首李家超星期二（13日）在行政会议前的记者会上回应谷歌决定时说，国歌非常重要，是国家的尊严，代表民族尊严及感情，因此认为任何负责任的机构，必须认真处理。

李家超说，卖广告可改变搜寻次序，显示技术上是可以将正确国歌置顶，谷歌也有方法移除不正确资料。如有发现违法资讯，例如儿童色情刊物，有关机构也有方法移除。

他说，对于谷歌拒绝将正确国歌置顶，港府会再向谷歌发信跟进国歌搜寻结果事宜。