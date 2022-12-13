中美外交官就台湾等议题进行“深入、建设性”沟通

中国外交部称，中美外交官围绕落实中美元首峇厘岛会晤共识、妥善处理双边关系中的台湾等重要敏感问题进行了深入沟通，会谈是“坦诚、深入、建设性的”。

据中国外交部官网消息，针对美国务院官员访华情况，中国外交部发言人汪文斌星期一（12月12日）在例行记者会上说，中国外交部副部长谢锋于12月11日至12日与美国国务院亚太事务助理国务卿康达、白宫国安会中国事务高级主任罗森伯格举行会谈。

汪文斌说，双方围绕落实中美元首峇厘岛会晤共识、推进中美关系指导原则磋商、妥善处理双边关系中的台湾等重要敏感问题、加强各层级交往和开展相关领域合作进行了深入沟通，并就共同关心的国际和地区问题广泛交换了意见。

他还说，这次会谈是坦诚、深入、建设性的。

另据彭博社报道，美国一位高级别官员称，双方就乌克兰和朝鲜问题交换了看法，并讨论了包括气候变化和粮食安全在内的可能合作的领域。这名官员还称，美国明确表示将继续展开激烈竞争，但希望防止美中关系进一步恶化。

不过，中国同日（12日）将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制，对上述建设性会谈构成新的打击。

据中国外交部官网消息，中国外交部长王毅12日与韩国外长视频会晤时称，美国近期的贸易举动明显损害包括中韩在内各国正当权益，再次证明美国恰恰是国际规则的破坏者，而不是建设者。

美国代表团星期天（11日）抵达中国，成员包括负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink），以及白宫国家安全委员会负责中国大陆和台湾事务的高级主任劳拉·罗森伯格（Laura Rosenberger）。

美中外交官此次会谈旨在为美国国务卿布林肯作为美国最高级别外交官首次访华做准备，并探索双方能否宣布其他措施来改善关系。