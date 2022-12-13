中国卫健委：BQ.1.1致重症和死亡比例低于早期毒株

中国互联网上流传，一种名为BQ.1.1的高传染性和高死亡率新型变异毒株已经出现，对此，中国国家卫健委回应称，该毒株致重症和死亡比例低于早期流行的变异毒株。

据中国央视新闻12月13日报道，卫健委说，BQ.1是奥密克戎BA.5在人群流行传播过程中，通过病毒的变异变迁产生的第六代亚分支。BQ.1.1是BQ.1的第一代亚分支。这些进化分支致病力明显减弱，致重症和死亡比例明显低于早期流行的变异毒株。

卫健委说，目前中国已在九个省份的本土病例中检出BQ.1及其亚分支49例，但尚未广泛流行，所致病例数较少，也未观察到患者感染BQ.1后，临床严重程度较其他变异株有所增加。中国现阶段流行的毒株仍以BA.5的亚分支BA.5.2和BF.7为主。

卫健委说，BQ.1虽然引起全球范围的关注，但是目前未见任何国家报道BQ.1及其亚分支感染者的致病力增加，也无住院率和病死率增加的报道。近期日本的一项动物研究显示，BQ.1.1的致病性可能与BA.5相同或更低。对一些国家出现传播优势亚分支BQ.1的传闻，公众不要相信未经证实的网络报道。

卫健委提醒民众坚持做好个人防护，保持健康文明的生活习惯，积极接种疫苗。同时，中国将继续加强对全球流行的、输入的和本土流行的奥密克戎变异株的基因组变异变迁进行监测，对新出现的传播优势毒株，及时开展传播力、免疫逃逸能力和致病力的评估，为疫苗研发和防控政策不断优化提供科学依据。