中国多地预定下月底前80岁以上人群首剂冠病疫接种率达九成

中国国务院联防联控机制上星期三（12月7日）发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，当中提到加快推进老年人冠病疫苗接种，聚焦提高60岁至79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率。中国多地随后预定在明年1月底之前，让80岁以上人群的首剂冠病疫苗接种率达90%。

据澎湃新闻星期二（12月13日）报道，围绕老年人冠病疫苗接种工作，多地已定下目标，即今年底或明年1月，80岁以上人群第一剂疫苗接种率达90%；60岁至79岁符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达95%。

河南叶县疫情防控指挥部办公室上星期五（9日）发出《关于进一步加快推进老年人新冠病毒疫苗接种工作的通知》明确，2023年1月底前，80岁以上人群冠病疫苗第一剂接种率达90%，符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达90%。60岁至79岁符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达95%。

内蒙古鄂尔多斯市疫情防控指挥部称，确保2023年1月20日前，全市80岁以上人群冠病疫苗第一剂接种率达90%；符合条件目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达90%；60岁至79岁符合条件目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达95%。

青海玉树州上星期四（8日）在全州疫情防控医疗资源准备工作视频调度会上要求，全力推进老年人新冠疫苗接种工作。力争在12月28日前，80岁及以上人群冠病疫苗第一剂次接种率达90%，符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率达90%；60岁至79岁符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率达95%。

四川宣汉县疫情应急指挥部星期一（12日）介绍，2023年1月底前，80岁以上人群冠病疫苗第一剂接种率达90%以上；60岁至79岁符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达95%以上。

此外，山西文水县疫情防控工作领导小组通知称，加快提升80岁以上人群接种率，继续提60岁至79岁人群接种率。2023年1月底前：60岁至79岁符合条件的目标人群全程接种率、加强免疫接种率均达95%。80岁以上人群第一剂接种率达90%，符合条件的目标人群全程接种率、加强免疫接种率均达90%。

和其他年龄段相比，中国老年人基础免疫和加强接种率都较低，中国疾控局数据显示，截至11月28日，60岁以上老人全程接种人数占老年人口的86.42%，80岁以上的全程接种人数仅占80岁以上人口的65.8%。