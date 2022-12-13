中国十二部门：2024年全面清除隐形变异培训

中国十二部门要在2024年全面清除隐形变异培训，让“双减”政策达到显著成效。

据教育部网站星期二（12月13日）消息，中国教育部办公厅等十二部门发布《关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》（以下简称《意见》）称，自“双减”工作开展以来，各地不断深化校外培训机构治理并取得阶段性成效，但一些地方学科类隐形变异培训不断变种。

《意见》要求，到2024年6月，学科类隐形变异培训防范治理的长效机制得到健全，治理工作态势持续向好，隐形变异培训得以全面清除，有力确保“双减”工作取得显著成效。

为了实现上述目标，《意见》称要加强对重点场所和重点网站的防控。其中包括，构建街道（乡镇）、社区（村）动态排查机制，建立包保责任制，防止隐匿在居民楼、酒店、咖啡厅等场所开展违规培训；禁止在招聘网站、家教网等发布“一对一”“众筹私教”“家庭教师”等校外培训招聘需求信息等措施。

中国去年7月出台“双减”政策，各地随后启动了对校外教育学科类培训机构的整治，但是仍有课外培训以私教方式进行，一些教培机构也转型其他形式消课。

针对解决“变异培训”问题，《意见》要求，对转型的学科类培训机构加强跟进指导，鼓励给予政策支持，帮助机构实现转型发展。同时，禁止家政服务企业将校外培训纳入家庭服务，严禁任何形式的“住家家教”推介行为。

另外，也将重点问题开展排查整治机构和个人以“一对一”“住家教师”“高端家政”“众筹私教”以及各类冬夏令营等名义违规开展培训、面向3—6岁学龄前儿童违规开展学科类培训、违规开展普通高中阶段学科类培训、中小学在职教师有偿补课等。

关于排查方式，《意见》提出，要完善多部门联合开展的明查暗访工作机制，采取“四不两直”方式，通过“日查+夜查”“联检+抽检”等形式，定期开展拉网式巡查检查。

《意见》也称，要利用信息技术优势，探索开发“随手拍”等功能程序，制定奖励办法，对重大问题线索提供者给予奖励，充分调动群众参与监督举报的积极性。