胡锡进：与疫情最终摊牌必须也只能在北京解决

中国放宽防疫措施后感染者数量大增，首都北京出现买药难就诊难等现象，《环球时报》前主编胡锡进发文称，他推测北京已走上放开封控后感染的峰值，且已进入最严重的情况，但接下来在北京和北方疫情严重的地区，大概率应该不会有更多的困难进一步叠加。

胡锡进星期一（12月12日）晚在个人微博发文称，虽然现在数据和信息有些混乱，但很多北京人的周围都有亲戚朋友感染，感染面非常广。“我们已经在遭遇发热门诊看病的紧张和相关药物购买的困难，如果说这就是医疗资源挤兑的话，北京市的这种挤兑已经到来。”

但他也建议民众别听互联网上的说法，要看周围人的情况，如果因冠病住进ICU并且死亡的例子在扩大了的熟人圈和所生活的大社区中没有发生，就说明冠病死亡概率极低。

同样，如果大熟人圈里没有发高烧但没有退烧药、感冒药可以吃的情况，就说明“医疗挤兑的确出现了，但它远没有达到有人曾经担心的‘人道主义灾难’的程度”。

胡锡进写到，随着大家对弱化了的冠病病毒的认识迅速增多，恐惧下降，各种挤兑性质的失序会逐渐缓解，恢复势必发生。北京等北方城市现在很可能已经站到疫情传播的峰值上，且延续时间应该不会很长。

他认为，这个峰值既是北京市，也是全国放开封控之后的战略拐点。“这个拐点当然不是仅指疫情传播层面的（这个层面在全国也需要更长时间），它同时更是社会心理层面的，是经济复苏层面的，是社会综合适应性方面的”。他也推测，公众心理和适应性的转变、跟进不排除比疫情好转来得更快。

胡锡进最后写到，之前中国一直下不了放开封控的决心，北京这轮疫情出现扩散苗头后不久，他曾含蓄表达，“与疫情的最终摊牌必须也只能在北京解决”，现在北京市成为此轮疫情最热闹的“震中”，如果“北京市能闯过去，整个中国在心理和政治上就算闯过去了”。