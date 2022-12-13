仅12%港人外游前接种加强剂 医生吁打二价疫苗

一项调查显示，只有12%的香港人外出旅游前接种了加强剂，医生呼吁民众出游前接种二价疫苗增强保护。

据明报报道，香港病人医护权益协进会委托香港民意研究所在本月1日至4日，以网上问卷访问654名18岁至50岁市民。调查显示，有75%受访者或其亲友曾于疫情期间外游，当中有27%曾在外游期间染疫，约25%于抵达7日内染疫。

调查又发现，港人在英国旅游时受感染比率最高，达48%，其次为其他欧洲国家及加拿大，分别为23%和19%，更有17%受访者未能如期上机返港。

调查显示，有75%受访者已染疫逾三个月，但只有12%接种过三剂疫苗的受访者称会在外游前接种加强剂。

感染及传染病专科医生曾祈殷说，奥密克戎 BA.4或BA.5更具免疫逃逸能力，感染后的免疫有效期或短至28日，即使冠病康复者，外游时也很有可能受到二次感染。

病人医护权益协进会召集人庞朝辉建议，市民在外游出发前14天，应接种二价疫苗，有足够时间产生抗体，以提高保护力。儿科专科医生张杰则提醒，家长在外游时要多留意儿童的身体状况，若情况严重应尽快求医。他又建议，若市民于外游时在人口密集地方应戴口罩、并在出发前应准备足够防疫物品及药物、了解清楚当地疫情及检疫安排，并考虑购买适当的外游保险。