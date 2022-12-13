推小三通重启 准金门县长建议先采用“专船、专案、专班”

台湾金门县长当选人陈福海建议先采用“专船、专案、专班”方式推进小三通复航。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，金门县长当选人陈福海、连江县长当选人王忠铭率团赴中国大陆，星期一（12月12日）在厦门与厦门、福州口岸相关单位交流座谈，以推进小三通客运复航，反映金马民众民生问题、协助台湾商品销陆。中国大陆此次特别给予绿色通道，无须隔离。

受疫情影响，小三通自2020年2月10日停航迄今未恢复。

陈福海说，就小三通恢复问题，建议先采用“专船、专案、专班”方式复航，再视情况滚动式探讨有序渐进恢复常态化航班，争取元旦或春节前实现两岸台商、台干和陆配回家的愿望。

他说，金门将在12月25日开设一个窗口，为所有想回大陆的金门籍大陆配偶进行讯息登记。

陈福海称，“这是我们行政部门的态度，至于用什么方式回家，我们会与相关部门（陆委会等）进行协调。”

台湾立法委员陈玉珍表示，小三通经济实惠快速，关于小三通复航，金门、厦门在CIQS、船道安全、核酸检测等各环节都做好了准备，对于相关细节问题也已经做了具体讨论。

台湾立法委员陈雪生说，中国大陆关于小三通复航准备已经非常完备，开通后探亲、旅游、创业、生活等问题将会在金厦会谈、福马会谈中获得解决。

他表示，此次来座谈的目的，就是推动小三通复航，呼吁陆委会尽快做出恢复小三通的决定。

陈福海在上星期一（12月9日）前往陆委会拜访主委邱太三，提出希望在防疫有效管控下，能在1月份由县府先启动“探亲专船”。

据悉，台湾移民署、海巡署等部会本周也将在金门开会，重新熟悉通关流程，为小三通重启预做准备。

除了小三通议题外，王忠铭也谈到紧急人道救援问题。他举马祖近一周有渔民落水意外事故为例，倡议两岸推动落实弹性、灵活、快捷的人道救援机制。

关于台湾商品遭大陆暂停进口，陈玉珍在回应记者提问时说，金酒呈报资料上不符合中国大陆要求，回去后将会协助企业及时审核，协助企业完善相关注册讯息，相信会获致满意的结果。