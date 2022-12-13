宜兰南方澳跨港大桥确定12月18日通车

宜兰南方澳跨港大桥重建工程历经两年五个月施工后大功告成，敲定12月18日上午9时举办通车典礼。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，2019年10月1日上午，宜兰南方澳跨港大桥在一辆油罐车经过时突然断裂，压毁三艘渔船，造成六名外籍渔工死亡，造成台湾有史以来第一件非天灾所导致桥梁坍塌案。

港区桥梁由台湾交通部港务单位管理，交通部交由经验丰富的苏花改工程处代办接下新桥重建责任，全案由世曦工程顾问公司监造设计，新亚建设开发公司负责施工，总工程经费9.57亿新台币（约4200万新元），工程总长796.53公尺，其中包括桥梁本身595公尺，引道201.53公尺。

新桥融入鲭鱼及海浪两大元素，设计成小鱼洄游出海、大鱼丰收入港意象，造型相当吸睛，成为南方澳新地标。

新桥工程原订今年9月18日完工，不料5月底施工过程发生灌浆意外，工期展延三个月，但地方民众以安全为重，理解工程单位的辛苦。

台湾总统蔡英文和行政院长苏贞昌等人将在18日莅临通车典礼现场参加剪彩仪式，与在地乡亲一起见证新桥落成的历史性一刻。

苏澳镇长李明哲说，南方澳发生断桥事故，对地方造成严重冲击，新桥在意外发生后的三年两个多月完工通车，大致符合原先预期。新桥崭新造型可望变成新景点，欢迎大家揪友拍照打卡，一起吃海鲜、赏海景、拜妈祖，畅游南方澳。