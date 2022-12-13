中国卫健委：合理安排医务人员工作任务

中国冠病感染者数量暴涨导致医疗机构压力大增，中国国家卫健委强调，要支持医疗机构加强医务人员工作条件保障，合理安排工作任务。

据央视新闻报道，中国国家卫健委新闻发言人米锋星期二（12月13日）在国务院联防联控机制发布会上说，国家卫健委、国务院联防联控机制医疗救治组近日作出部署，强调要支持医疗机构加强医务人员工作条件保障，合理安排工作任务，做好医务人员健康监测，落实激励保障政策等。

米锋说，医务人员作为提供医疗服务的中坚力量，守护群众的生命安全和身体健康，要进一步加强对医务人员的关心关爱，营造尊医重卫的良好氛围。

他也提到，当前，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是医疗服务的重点人群。

北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明在同场发布会上谈及重点人群健康管理时说，老年人是特别需要保护的人群，预防是第一位的，接种疫苗可以明显降低老年重症发生的机率。

李燕明也建议老年人在现在的情况下减少外出，不要去人群聚集场所，如果一定要去尽量佩戴口罩。

她还提醒，老年人往往有基础疾病，不能因为害怕、不能去医院就停药，可以通过各种途径让亲戚朋友购药。老年人也应规律生活，不要太紧张。家人最近可以减少对老年人的探望，减少老年人与病毒接触的机会。

