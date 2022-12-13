中国春运机票预订量环比增长近8.5倍

中国放松疫情防控推动国内航空旅行市场急剧复苏，2023年春运机票预订量呈大幅增长趋势，数据显示，春运期间机票预订增长近8.5倍，部分航线机票价格接近全价。

据界面新闻报道，携程平台星期一（12月12日）数据显示，从12日凌晨至下午1点，春运期间跨省游交通、度假等产品搜索热度环比上周同期大增12倍，机票搜索量基本和疫情前持平。

另外，去哪儿平台数据显示，自12月7日以来，春运期间机票预订量显著增长，环比一周前增长近8.5倍。

随着预订量的增加，机票平均支付价格也在持续走高。

疫情前，春运机票价格都是一年当中的高位，热门航线往往一票难求。去哪儿方面预测，今年不少航线也将恢复疫情前的情况，春运机票预订高峰提前至火车票开票前，预计价格一周后将维持在高位水平。

去哪儿数据查询显示，春运期间从北京、上海、杭州等城市飞往三亚、昆明等旅游城市的经济舱机票，已接近全价。

去哪儿大数据研究院副院长郭乐春分析，“从供给侧来看，目前计划内航班数量是疫情前的九成。疫情防控措施优化后，航司、机场恢复运力也需要一段时间。预计2023年春运机票预订量将达到近三年峰值，接近疫情前的八成。”

报道还称，除了春运旺季量价齐升，新十条发布以来，中国国内民航市场已步入快速复苏通道。

据飞常准民航看板数据显示，“新十条”措施12月7日宣布后，国内客运航班量从7日的4254架次增加至11日的7127架次，涨幅接近70%，约为2019年日均水平的六成。

报道还提到，目前北京、上海等重要城市的民航机场航班取消率降低，有效的航班座位供给不断增加，12月11日离港旅客量达到十一国庆假期后的高峰。

携程研究院高级研究员谢晓青认为，春运即将开启，多方限制优化下，旅客们的心态已经从观望转为直接行动。

他说，随着商旅人员流动性率先释放，元旦春节将迎来探亲、度假客流的显著增长，传统冬季冰雪游、暖冬游等消费市场也有望迎来实质性复苏。