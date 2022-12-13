香港明年马拉松赛沿用去年流水式起步避免聚集

香港渣打马拉松赛明年2月12日举行，参赛名额由2万5000个增至3万7000个。这项比赛将沿用2021年流水式起步，避免人群在起跑点聚集。

综合网媒“香港01”和香港电台等报道，香港田径总会行政总监伍于豪星期二（12月13日）在一档电台节目上说，自9、10月得港府同意，决定明年2月办马拉松赛后，已开始着手争取增加参赛名额，3万7000个名额是一直要求的主办规模。

他说，参加马拉松的跑手须持有48小时内的核酸检测阴性证明，若防疫措施不变，相信3万7000万人已是容纳量上限。新增的1万2000个名额将分配给后补名单人员。

伍于豪说，3万7000个名额中，初步安排是10公里赛事有2万个名额、半程马拉松有1万1500个、全程马拉松获分配5500个名额。大会早前已收到5万人报名参赛，政府同意增加名额可让更多市民参加这次盛事。

他说，这次赛事将沿用2021年流水式起步，避免起步时有太多人聚集在起跑位置。海外跑手的起跑将由大会集中安排，海外跑手对马拉松的安排反应正面。

受香港防疫措施影响，香港渣打马拉松赛原定今年11月20日举行，但香港田径总会因未收到政府批准而宣布取消。

经历停办风波后，香港田总10月13日宣布，将在明年2月12日举办香港渣打马拉松赛，将同样设有全程马拉松、半程马拉松和10公里三个组别竞赛，赛事将沿用传统路段，当时的参赛名额暂定2万5000个。