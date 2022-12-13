消息：中国中央经济工作会议因疫情推迟召开

知情人士透露，北京冠病病例激增后，原先计划于本周召开的中央经济工作会议将推迟。

据彭博社报道，知情人士说，会议何时召开没有明确的时间表。因讨论保密信息，他们要求匿名。

这个会议备受关注，中国领导人和官员们会在中央经济工作会议上制定来年的政策目标。包括政治局成员、省级领导以及政府机构和金融机构的负责人将与会。会议通常为期三天，最后会在官方媒体上公布。

中国本月突然结束此前严格的“动态清零”防疫政策，几乎放弃了对感染者的所有检测和隔离要求。现在有迹象显示病毒正在迅速蔓延，包括在北京，医院里排起长队，而且退烧药物供不应求。央视新闻援引北京周一疫情防控发布会报道，12月11日北京市发热门诊就诊患者2.2万人次，是一周前的16倍。

政策突然转向给本就脆弱的增长前景带来更多不确定性，经济学家原本预计官方会发出更宽松的财政和货币政策信号，以及在房地产市场实施更多放松政策，以提振增长。

官员们通常会在中央经济工作会议上讨论明年的增长目标，但要到3月份的年度两会期间才会公布。

在中国领导人于10月获得第三个任期后，新的政治局上周为经济工作会议定调：坚定转向促增长。彭博上周引述消息报道，高级官员讨论将明年GDP目标设在5%左右。

今年中国经济预计仅增长3.2%，如果不计入2020年疫情爆发后导致的经济衰退，这将是自1970年代以来的最低增速。

过去几周，中国政府采取了一系列决定性措施来提振经济增长，其中包括推出强有力措施来支持低迷的房地产市场。

