下午察：地产大亨在英被捕

由于董事长兼总裁的张力被捕，中国房地产公司富力地产周二一度深跌14%。富力地产就是曾在2017年大幅杀价拿下万达77家酒店，据传引得中国前首富王健林怒摔酒杯的房地产公司。

根据路透社、南华早报和彭博社综合报道，富力地产董事长兼总裁张力在11月30日被伦敦警方逮捕，面临引渡美国的程序。张力涉嫌在2015年至2020年间参与贿赂美国公职人员，因此美国加州发出临时逮捕令通缉他。他被指控支付回扣给美国官员，以便获得一个旧金山建筑项目的许可。美国检察方代表劳埃德 （Ben Lloyd）透露，张力涉嫌贿赂美国旧金山官员，以惠及富力集团在美国的关联方，一家名为“Z&L Properties Inc”的公司。

高昂的保释费谁付？

富力地产周一深夜的一纸公告，证实了张力被捕的消息。公司声明称，张力被指控涉嫌行贿，是因为他“在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住宿”。富力地产强调，美国方面的指控是错误的，公司正在采取法律行动。

张力被逮捕后，法官周一（12月12日）批准他获取保释。保释款项高达1500万英镑（2495.7万新元），成为英国法院有史以来最高的联合保释金。

据路透社报道，张力的律师萨默斯（Mark Summers）透露，富力地产会支付1000万英镑的保释费。由于香港证券交易所的规定，最多只能支付这个金额，剩下的保释费将由张力自己交付。

不过，富力地产在周二的声明中强调，1000万英镑的巨额保释费是由Z&L Properties这家公司交付。该公司由张力及其关联方拥有，富力地产并不持有该公司权益，案件不会对富力的业务及运营有重大不利影响。尽管如此，富力地产周二经历股债双杀，股票价格一度深跌14%。

被保释以后，张力将在伦敦某高层建筑的公寓里接受全天候软禁，不允许使用互联网。公寓位于建筑物的第43楼，拥有五个卧室，受到闭路电视的监控，还有英国前军事人员轮流12小时值班。光是安保项目的费用，就高达每月20万英镑。

或因美国官员落马被牵扯其中

有中国媒体发现，富力地产在2015年曾通过旗下子公司，在美国加州圣荷西收购了一处名为555 Fulton的高端公寓项目。但此后美国加州公共事业部被曝出腐败案。

美国加州公共事业部一位名为穆罕默德百（Mohammed Nuru）的主管因涉嫌腐败而被捕。此人的起诉书中，提到了收受中国一家房地产商贿赂的事情。

美国检察官办公室官网2021年12月17日公布的文件显示，加州当地一位华裔商人作为牵线人，介绍了中国一家房地产商与其结识，以谋求这一开发项目更快获得许可审批。穆罕默德百作为美国公职人员在2018年应邀去中国旅行，居住五星级酒店，费用由中国这家开发商的承包商全包。他还在中国参观了这位开发商创办人的私人宅邸，并收下一瓶价值2000美元的葡萄酒。

而这位美国官员接受了这些贿赂后，帮助这家中国地产商解决了上述项目开发中的一系列麻烦，比如快速拿到了开发项目许可。目前前述华裔商人和加州公共事业部的这位主管均已认罪。

美国司法部没有公开这家中国开发商名称，也没有提到涉事的房地产开发项目，但是事件发生在旧金山，该受贿官员在中国住五星级酒店等细节，也和张力被捕案件的部分细节相吻合。因此有媒体猜测，富力地产是受这名美国官员的落马案件所牵扯。



美国检察官办公室公开了穆罕默德百案件的经过。（美国检察官办公室官网）

弃政从商的张力

现年69岁的张力，是富力地产创办人之一。富力地产年报显示，张力曾经是中国广州市的官员。他曾担任广州市二轻局团委书记、广州市白云区乡镇企业管理局生产科长，直至1993年，他决定投身商界从事地产业务。

张力转换赛道以后，隔年与曾是交易员的香港人李思廉共同创立了富力集团。经过20余年的发展，富力集团已成为以房地产开发为主营业务，同时在酒店发展、商业运营、文体旅游、互联网产贸、医疗康养及设计建造等领域多元发展的综合性集团。2005年，富力在香港联交所主板上市。

中国火热的房地产市场，让张力获得了大量财富。他于2010年2月入选《福布斯》全球亿万富豪榜，排第556名。2013年新财富中国富豪榜以223.0亿元（人民币，下同，43亿新元）排名第十五。2022年，张力、张量父子以190亿元的财富位列《2022衡昌烧坊·胡润百富榜》第296位。

富力地产的辉煌和困局

富力地产为中国民众所熟知，始于2017年和万达集团的“旷世交易”。当年万达深陷财务困境，富力地产得以199.06亿元的价格，收购万达旗下77家酒店。此次收购被称为王健林的“壮士断腕”，因为这些酒店的资产净值预期为不少于331.76亿元。

据报道，当时万达集团和融创中国及富力地产在北京召开的合作发布会，比原定计划晚了一个半小时。王健林所在的VIP休息室传出了酒杯被摔碎的声音，现场展板上还曾删除富力的名字。这些举动引得舆论认为，富力在发布会前，还在对万达压价。

笑着拿下万达的资产后，富力在2017年还以86亿港元的价格，收购了恒基兆业位于沈阳、鞍山、铁岭、大连及广州的九个项目，同年收购了位于英国伦敦的多个地产项目。但是，富力显然犯了和万达同样的错误，持续大手笔扩张为后续的债务危机埋下伏笔。

富力在2019年下半年开始出现资金压力，宣布暂停拿地。中国政府在2020年实施“三道红线”新规，“三道红线”全踩的富力地产，成为较早一波暴雷的房企。截至2021年末，其已有本金总额为298.83亿元的银行及其他借款已违约或交叉违约。

好在富力的资产出让和债务重组较为积极，使其成为目前中国首家境内债、境外债均成功展期的大陆房企。但这也意味着，富力今明两年的境外偿债压力，被推迟到了2025年之后。受债务展期影响，2022年富力销售断崖式下滑，至2022年10月底，富力地产总销售收入约352.2亿元，同比减少66.09%。

如今，万达已获重生，富力仍在负重前行。在即将走出债务漩涡的关键时刻，富力地产掌舵人却突遭变故，对富力地产无疑是巨大的打击。