被指歧视台食品企业 大陆国台办：恶意歪曲事实

针对台湾称中国大陆制造贸易障碍、对台湾食品企业注册采取不公平歧视待遇一事，大陆国台办回应称这是民进党持续恶意歪曲事实，“纯属故意抹黑、欲盖弥彰的政治操弄。”

据中国新闻网报道，国台办发言人朱凤莲星期二（12月13日）应询时做出以上表述。

朱凤莲指出，中国大陆自今年1月1日起施行的《进口食品境外生产企业注册管理规定》于法有据、公开透明，符合国际规则和通行做法，充分考虑了贸易便利化原则，且有关主管部门已于去年10月向台湾方面通报了有关事项和要求。

她指出，根据这一规定，大陆对台湾食品企业提出的注册申请，有关主管部门及时予以审核，对符合要求的申请及时予以注册，对不符合要求的申请亦逐一告知具体原因，并将相关企业补充提交注册信息的期限由今年6月30日延长至8月31日。其中，已按要求更新注册信息并审核通过的企业一直对大陆保持正常出口。

朱凤莲还说，从2021年4月规定发布至今年8月，期间有充足时间妥善处理台湾食品企业相关注册事宜，部分台湾食品企业注册信息不完整、不规范的问题也并不难解决。她说，民进党政府不但不采取有效措施协助有关企业，反而将大陆正常的食品安全监管措施污蔑为“贸易障碍”、“歧视待遇”，充分暴露他们漠视台湾业者的利益、谋求一党政治私利的本质。

据台湾媒体此前报道，继午仔鱼、秋刀鱼等水产品后，中国大陆据报再以注册信息不完整为由暂停台湾啤酒、金门高粱等饮品进口。有台商分析，这可能与注册资料出现“中华民国”而不是“中国台湾”字样有关，台湾陆委会批评大陆此举是非理性刁难台湾业者。

